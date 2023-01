Manchester City siegt nach 0:2 noch 4:2 gegen Tottenham

Manchester City hat am Donnerstag in der englischen Fußball-Premier-League einen spektakulären Sieg eingefahren. Der Titelverteidiger verwandelte vor eigenem Publikum gegen Tottenham einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Erfolg und ging damit nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge wieder als Gewinner vom Platz. Der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter Arsenal beträgt fünf Punkte, allerdings haben die Gunners eine Partie weniger.