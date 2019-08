Manchester City gewann Community Shield gegen Liverpool

Manchester City hat wie im Vorjahr den englischen Community Shield, vergleichbar mit dem nationalen Fußball-Supercup, gewonnen. Der Meister setzte sich am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion gegen Champions-League-Sieger Liverpool im Elfmeterschießen mit 5:4 durch, nach 90 Minuten war es 1:1 gestanden. Als einziger Spieler scheiterte Liverpools Georginio Wijnaldum vom Punkt.

Raheem Sterling brachte ManCity in der 12. Minute in Führung. Joel Matip gelang in der 78. Minute der Ausgleich für die "Reds", die im Finish dem Sieg näher waren.