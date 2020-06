Major Maierhofer: "Ich hab' eineinhalb Kilo Fett verloren"

Seit Winter stürmt Stefan Maierhofer für WSG Tirol. Und mit dem Routinier kehrte der Erfolg zurück. In den letzten drei Partien im Grunddurchgang sammelte der Aufsteiger sieben Punkte und verließ das Tabellenende. Dementsprechend optimistisch gehen die Tiroler auch in die Qualifikationsrunde, die am Dienstag mit dem Heimspiel gegen SKN St.Pölten startet.