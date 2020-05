Maierhofers umstrittene Liga-Rückkehr

Eigentlich ist so ein Wechsel im Fußball-Geschäft nichts Ungewöhnliches: Ein Legionär konnte sich bei einem Verein in einer europäischen Topliga nicht durchsetzen, suchte ein neues Betätigungsfeld und bekommt eine neue Chance bei einem Topklub in seiner Heimat.



Und trotzdem: Maierhofers Rückkehr sorgt für Aufregung. Besonders einigen Rapid-Fans stößt der Transfer des ehemaligen Rapid-Fanlieblings zum Klassenfeind sauer auf. Seit Tagen werden sowohl das Gästebuch auf dessen Homepage als auch dessen Facebook-Fanseite mit Statements weit unter der Gürtellinie zugemüllt.



Maierhofer sieht dies ziemlich gelassen: "Mir kann bei Rapid niemand etwas vorwerfen. Ich habe in den eineinhalb Jahren alles gegeben." Mehr ärgert sich Salzburg-Chef Heinz Hochhauser über die Reaktion einiger Rapid-Fanatiker. "Das ist eine Unkultur in Österreich. So ein Wechsel ist normal im Fußball-Business. Die Aufregung ist lächerlich, Stefan ist ja nicht einmal direkt von Rapid zu uns gekommen."