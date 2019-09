Lothar Matthäus lästert über Red Bull Salzburg

Marketing-Geschichte

"Erinnerst du dich noch an 2006, du warst damals der neue Cheftrainer von Red Bull Salzburg und hast mich damals im Trainingslager der kroatischen Nationalmannschaft besucht. Dort habe ich den Vertrag unterschrieben, den du mir vorgelegt hast", erinnert sich der in den Podcast eingeschaltete Niko Kovac. "Ein paar Wochen später, nach der WM bin ich nach Salzburg gekommen und urplötzlich war nicht mehr Cheftrainer Lothar Matthäus, sondern Giovanni Trapattoni und du warst Co-Trainer. Ich weiß bis heute noch nicht, wieso, weshalb, warum. Verrate mir doch mal, was in der Zwischenzeit passiert ist", fragt der heutige Trainer des FC Bayern München Mätthaus.

"Liebe Niko, ganz einfache Antwort: "Bei Salzburg ist ja nicht das Ergebnis das Wichtigste, sondern das Ergebnis, das die Dose erzielt, nämlich die Red-Bull-Dose. Und da in Italien der Markt sehr schlecht gelaufen ist für Red Bull, musste man dort natürlich eine neue Marketingstrategie fahren. Und da Trapattoni als Trainer frei, hat man ihn zu Red Bull Salzburg geholt, um die Dose in Italien wieder auf Vordermann zu bringen, die Verkaufszahlen zu verbessern", nennt der Weltfußballer des Jahres 1991 den Grund, warum der Kult-Trainer ihm und Hansi Flick "vor die Nase gesetzt wurde".

Matthäus blieb dann Co-Trainer, Flick verließ Salzburg nach nur zwei Runden und heuerte beim DFB an. Der ehemalige Mittelfeldspieler erinnert sich im Podcast auch daran, wie man den japanischen Innenverteidiger Tsuneyasu Miyamoto holte, obwohl Salzburg zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Spieler für diese Position hatte. "Aber Miyamoto war der Rudi Völler des japanischen Fußballs und da ist die Dose auch nicht so gelaufen. Miyamoto sollte die Japaner auf die Dose aufmerksam machen, es war eine Marketing-Geschichte".