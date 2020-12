Europa-League-Lostag: Harte Brocken warten auf Salzburg und WAC

Am Montag wird es für Salzburg und den WAC spannend: In der UEFA-Zentrale in Nyon am Genfersee wird das Sechzehntelfinale der Europa League ausgelost. Der KURIER berichtet ab 13 Uhr live. Beide österreichischen Teilnehmer sind ungesetzt und haben im Hinspiel am 18. Februar 2021 ein Heimspiel. Die Auswärtspartie findet dann eine Woche später, also am 25. Februar, statt. Es warten durchwegs prominente und hochkarätige Gegner.