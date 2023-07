Los in Conference League: Auf Rapid und die Austria wartet der Osten

Auf dem Weg in die Gruppenphase warten auf die beiden Wiener Vereine unterschiedlich viele HĂŒrden. Die Austria steigt bereits in der zweiten Runde ein, die Violetten mĂŒssen sich gegen Banja Luka am Donnerstag in der Generali Arena und eine Woche spĂ€ter in Bosnien durchsetzen, um weiter auf die Conference League (und die damit verbundenen Millionen) hoffen zu können.