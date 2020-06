Löw verzichtet auf Schweinsteiger

Ohne Vizekapitän Bastian Schweinsteiger startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die Qualifikation für die WM 2014 in Brasilien. Joachim Löw berief insgesamt 22 Spieler für die Partien am kommenden Freitag in Hannover gegen die Färöer und vier Tage später in Wien gegen Österreich, darunter auch die Rückkehrer Philipp Lahm, Lukas Podolski und Per Mertesacker.

Auf Schweinsteiger, der sich nach vielen Verletzungen beim FC Bayern derzeit erst wieder an sein Topniveau herankämpft, verzichtet der Bundestrainer. "Ich habe ausführlich mit Bastian gesprochen. Dabei haben wir uns darauf verständigt, dass er noch ein wenig Zeit braucht, um wieder voll in den Trainings- und Spielrhythmus zu kommen", erklärte Löw.

Im Herbst soll Schwein­steiger dann allerdings wieder zur Nationalmannschaft stoßen. "Unsere Planungen mit Bastian Schweinsteiger sind ausgelegt auf die beiden Länderspiele im Oktober gegen Irland und Schweden", so Löw weiter.

Bayern-Star Bastian Schweinsteiger ist nicht der einzige prominente Abwesende: Auch Stürmer Mario Gomez und Sven Bender verpassen wegen Verletzungen den Auftakt der WM-Qualifikation.