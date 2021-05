Lobeshymnen auf den Dortmunder Jungen Edin Terzic

Dem Jubel über den Pokalsieg folgten die Lobeshymnen auf Edin Terzic. Der 38-Jährige hatte am 13. Dezember das Traineramt übernommen. Dortmund war Fünfter. Fünf Monate später ist Dortmund Vierter, muss in den letzten beiden Runden noch die Qualifikation für Champions League absichern.

Drei Jahre vor Terzic war der jetzige Austria-Trainer Peter Stöger der Feuerwehrmann bei Dortmund. Der Österreicher hatte die Mannschaft am 10. Dezember 2017 nach der Entlassung des Niederländers Peter Bosz übernommen, als Siebenter. Am Ende der Meisterschaft wurde aber die Champions League erreicht. In 24 Spielen verlor die Mannschaft nur sechs Mal, gewann aber nur zehn Mal.

Nicht attraktiv

Stögers Vertrag wurde nicht verlängert. Inoffizieller Grund: Die Mannschaft spielte nicht attraktiv genug. 1,46 Tore wurden im Schnitt in den 24 Spielen unter Stöger erzielt. Unter Terzic gab es 30 Spiele mit acht Niederlagen, aber 18 Siegen. Der Torschnitt beträgt 2,27. Nimmt man ihm jedoch Erling Haaland weg, dann würde der Punkteschnitt von 1,93 dramatisch sinken und der Torschnitt ohne die 22 Tore des Norwegers in den 30-Terzic-Spielen würde bloß 1,53 betragen.