Llorente ab Sommer bei Juve

Juventus Turin hat sich die Dienste des spanischen Stürmerstars Fernando Llorente gesichert. Der 27-Jährige wechselt im Sommer ablösefrei von Athletic Bilbao zum italienischen Tabellenführer und erhält laut Vereins-Webseite einen bis 2017 gültigen Vierjahresvertrag, gab die "Alte Dame" am Donnerstag auf ihrer Website bekannt.

Mit dem spanischen Nationalteam war Llorente 2010 Welt- und 2012 Europameister. Wegen seines im Sommer auslaufenden Vertrages kam der durchschlagskräftige Angreifer in Bilbao zuletzt aber nur noch sporadisch zum Einsatz. In zwölf Ligaspielen in dieser Saison, davon nur eines von Beginn an, erzielte er lediglich einen Treffer.

In der Vorsaison hatte Llorente die Basken mit 29 Pflichtspieltoren noch ins Finale der Europa League und des spanischen Cups geschossen. In 21 Länderspielen brachte er es bisher auf sieben Treffer.