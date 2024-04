Stripfing rechnet nach dem juristischen Trick fix mit der Lizenz

Zwischen Titelduell und Cupfinale fällt eine andere für die Zukunft der Liga wichtige Entscheidung: Das Protestkomitee gibt am Montag bekannt, welche Vereine nach der Abgabe neuer Unterlagen in 2. Instanz doch noch grünes Licht zum Weiterspielen bekommen.

Pelczar: "Mehr gezittert als vor der Lizenzvergabe"

Christoph Pelczar, der in seinen zehn Wochen als Obmann von Stripfing einiges bewegen konnte, feierte bereits am Sonntag in St. Pölten: Gegen den 2024 inferioren SKN gab es durch ein 2:1 drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.