Liverpool und Chelsea zum Premier-League-Auftakt unentschieden

Im Duell der grĂ¶ĂŸten Vorsaison-Flops haben sich Chelsea und Liverpool am Sonntag mit 1:1 (1:1) getrennt. Luis Diaz schoss die GĂ€ste aus Liverpool in Front (18.), der Franzose Axel Disasi (37.) besorgte den Ausgleich fĂŒr die Gastgeber.

Die Zuschauer an der Londoner Stamford Bridge sahen in der ersten HĂ€lfte einen rasanten und unterhaltsamen Auftakt in die neue Premier-League-Saison.