Liverpool-Tormann widmete seinen Treffer dem verstorbenen Vater

Es war das erste Mal in der Vereinsgeschichte Liverpools, dass ein Torhüter einen Treffer in einem Pflichtspiel erzielt. In der Premier League ist der Brasilianer erst der sechste Keeper, dem das gelang. Für Alisson gab es nach dem Abpfiff eine dicke Umarmung von seinem Trainer Jürgen Klopp - und ein dickes Lob. „Mein Anteil am Tor ist nur, dass ich nicht 'Bleib hinten!' gerufen habe. Ich habe ihn einfach laufen lassen.“