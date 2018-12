Liverpool rettet sich mit Heimsieg ins CL-Achtelfinale

PSG triumphiert in Belgrad

Als Gruppenerster am kommenden Montag (12 Uhr MEZ) in Nyon wird aber PSG gelost werden. Edinson Cavani rollte den Ball nach prächtiger Vorarbeit von Kylian Mbappe früh zum 1:0 über die Linie (9.). Vor seinem 2:0 dribbelte Neymar quer durch die Belgrader Abwehr (41.). Roter Stern wehrte sich nach Leibeskräften, Marko Gobeljic verkürzte mit sehenswerter Direktabnahme auf 1:2 (56.). Marquinhos köpfelte nach Standard von Angel di Maria wieder eine beruhigende Zweitore-Führung heraus (74.), in der Nachspielzeit traf noch Mbappe zum 4:1-Endstand.

Tottenham jubelte in Barcelona über ein 1:1 und Schützenhilfe von Eindhoven. Denn die bereits zuvor aus dem Europacup ausgeschiedenen Niederländer holten bei Inter Mailand ein 1:1. Ousmane Dembele traf zwar früh (7.) für eine B-Elf Barcelonas, die anfangs ohne Superstars wie Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez und Gerard Pique auflief. Messi kam zwar in der 64. Minute, sollte aber kein Faktor werden. Zum "Hero" wurde Lucas Moura, der im Finish nach Vorarbeit von Harry Kane den so wichtigen Treffer für Tottenham besorgte (85.).

Borussia Dortmund holte sich mit einem 2:0 in Monaco den Sieg in der Gruppe A vor Atletico Madrid, das in Brügge nicht über ein 0:0 hinauskam. Bereits zuvor hatte Alessandro Schöpf das Siegtor bei Schalkes 1:0-Heimsieg gegen Lok Moskau beigesteuert. Der Aufstieg der "Königsblauen" aus der Gruppe D hinter Porto war bereits vor der Partie festgestanden.