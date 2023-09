Liverpool jubelt, Arsenal verpasst Sieg gegen Erzrivalen Tottenham

Liverpool hat in der Premier League den fünften Sieg in Serie geholt. Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzte sich am Sonntag mit 3:1 gegen West Ham durch. Liverpool rückte damit auf Tabellenplatz zwei vor. Tabellenführer ist Manchester City nach sechs Siegen in sechs Spielen. Arsenal kam hingegen trotz zweifacher Führung nur zu einem 2:2 gegen den Erzrivalen Tottenham. Weiter ging die Misere von Chelsea: Die Blues verloren erneut zu Hause, dieses Mal 0:1 gegen Aston Villa.