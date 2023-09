Manchester City bleibt in der Premier League weiter makellos

Manchester City hat in der englischen Premier League auch das sechste Saisonspiel gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich am Samstag nach einer Halbzeit in Unterzahl mit 2:0 (2:0)gegen Nottingham Forest durch. Phil Foden (7.) und Erling Haaland (14.) trafen im heimischen Etihad-Stadion fĂŒr die klar ĂŒberlegenen Gastgeber, nach Rot fĂŒr Rodri nach einer TĂ€tlichkeit kurz nach dem Seitenwechsel spielte City das Resultat ĂŒber die Zeit.

Luton Town schrieb den ersten Punktgewinn in der Premier League an. Der am Tabellenende liegende Aufsteiger holte ein 1:1 gegen Wolverhampton, wobei die "Wolves" ĂŒber eine Halbzeit lang nur zu zehnt spielten. Pedro Neto (50.) brachte die GĂ€ste dennoch voran, Carlton Morris (65.) traf fĂŒr Luton aber noch per Hand-Elfmeter. Sasa Kalajdzic kam bei Wolverhampton zu keinen Spielminuten.