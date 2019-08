Live-Spielstände: Die Wiener Austria empfängt den LASK

Die Wiener Austria ist nach ihrem Fehlstart in die Bundesliga zu Hause gegen den LASK gefordert. Für beide Teams ist es die Generalprobe für die anstehenden Europacup-Aufgaben. Gegen den LASK ist die Austria in sieben Spielen sieglos. In der vergangenen Saison gelang in vier Duellen nur ein einziger Punkt.

Lust auf mehr hat WSG Tirol. Der Aufsteiger hat durch das Heim-3:1 gegen die Austria vor einer Woche viel Zuversicht getankt, nun soll im Auswärtsspiel gegen den SCR Altach nachgelegt werden. Den Hartbergern soll hingegen gegen die Admira das erste Erfolgserlebnis in der laufenden Saison gelingen. "Wir haben unser erstes Heimspiel und brennen darauf, den Leuten zu zeigen, dass wir noch da sind", sagte Schopp.