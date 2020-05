Lindner lässt Drogba-Tor hinter sich

In der Liga will Lindner seinen Kasten sauber halten, immerhin möchte man in den nächsten zwei Heimspielen gegen Wr. Neustadt und Mattersburg voll punkten, um mit breiter Brust zum Schlager nach Salzburg reisen zu können. Trainer Peter Stöger hat keine Angst, dass man den vermeintlich leichten Gegner unterschätzt. „Die Spieler machen einen konzentrierten Eindruck auf mich, die Qualität im Training ist hoch. Und das ist die Basis für das Spiel am Wochenende.“

Den Gegner hat Assistent Manfred Schmid beobachtet und analysiert, nichts überlässt man dem Zufall. Stöger: „Wir sind zu einem sehr guten Team geworden, haben aber noch nichts erreicht. Und eine Garantie auf einen Sieg ist das noch lange nicht.“