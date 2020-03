Liga-Kicker im Home Office: Trainings-App und Ernährungsplan

In der Corona-Krise befinden sich Österreichs Fußballprofis im Home Office, auch die Kicker von Austria Wien. Sport-Vorstand Peter Stöger: „Wir können nur immer wieder betonen, dass der Fußball jetzt in der zweiten Lade liegt. In der ersten liegt das Thema Gesundheit - und da wollen wir jeden so gut es geht unterstützen und uns auch an die Vorgaben der Behörden halten.“

Das gilt natürlich auch für die Kaderspieler der Violetten, die dank umfangreicher Digitalisierung über eine Spezial-App die Fitnessprogramme zugeschickt bekommen. Individuell auf jeden abgestimmt, jeder bekommt genau jene Daten und Frequenzen, an denen er sich im Normalbetrieb auch orientieren muss.