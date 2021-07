Liefering bleibt Erster, Wacker ist Letzter

Der FC Liefering hat am Freitag in der Schlussminute die Tabellenführung in der Sky Go Ersten Liga gerettet: Pires erzielte im Heimspiel der zweiten Runde gegen Aufsteiger FAC in der 90. Minute den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Absteiger Wacker Innsbruck verspielte dagegen in der Schlussphase den Sieg gegen Austria Lustenau und ist Schlusslicht.

Die Tiroler, zum Auftakt in Mattersburg 0:2 unterlegen, sahen im West-Derby gegen Austria Lustenau schon wie der sichere Sieger aus. Trainer Michael Streiter hatte seine Mannschaft nach dem enttäuschenden Start an vier Positionen umgestellt. Das wirkte sich positiv aus. Wacker bestimmte das Spiel und ging auch verdient in Führung. Nach einem Outeinwurf von Hauser zog Hirschhofer von der Strafraumgrenze ab und traf zum 1:0 (10.). Der Stürmer hatte auch das 2:0 auf dem Fuß, verzog in der 22. Minute aber. In der 50. Minute schwächten sich die Innsbrucker aber selbst: Vuleta musste nach zwei Fouls innerhalb von einer Minute mit Gelb-Rot vom Feld. In der Schlussphase drehten dann Stückler (89.) und Tadic (96.) die Partie noch zugunsten der Vorarlberger.