Lewandowski erhält "Goldenen Schuh" für besten Torjäger Europas

Robert Lewandowski, der Star-Kicker des FC Bayern München, erhält am Dienstag (14.00 Uhr) den „Goldenen Schuh“ für den erfolgreichsten Torschützen Europas der Saison 2020/21. Lewandowski soll die unter allen Stürmern begehrte Auszeichnung im FC Bayern Museum in der Allianz Arena entgegennehmen.

Der Pole hatte in der vorigen Bundesliga-Spielzeit 41 Treffer für den deutschen Rekordmeister erzielt und so die bis dahin legendäre 40-Tore-Marke von Gerd Müller geknackt. Der 33-Jährige erhält die Auszeichnung, die seit 1968 vergeben wird, zum ersten Mal in seiner Karriere und folgt auf Ciro Immobile von Lazio Rom.

Lionel Messi, der den Preis vor Immobile dreimal in Folge gewonnen hatte, belegt mit 30 Toren Platz zwei, vor Cristiano Ronaldo mit 29 Treffern. Die Auszeichnung wird im Auftrag der European Sports Media vergeben. Dem Zusammenschluss von europäischen Sport-Magazinen gehört auch der Kicker an.