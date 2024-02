Leverkusen gewinnt und bricht einen Rekord der Bayern

Bayer Leverkusen eilt dem Titel in der deutschen Fußball-Bundesliga entgegen. Die Werkself feierte am Freitagabend einen 2:1-Sieg gegen Mainz und hat nun vor dem Spiel der Bayern am Samstag gegen Leipzig (18.30 Uhr) bereits elf Punkte Vorsprung in der Tabelle.

Granit Xhaka (3.) mit seinem ersten Tor für Leverkusen und Robert Andrich (68.) nach einem Fehler von Mainz-Torhüter Robin Zentner erzielten die Treffer der Gastgeber, Dominik Kohr (7.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.