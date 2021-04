Letztes CL-Match für Bayern: ÖFB-Star Alaba "am Boden zerstört"

Wie immer versuchte der Verteidiger aber das Beste aus der Situation zu machen. "Was ich weiß, ist, dass wir in der Vergangenheit nicht nur nach Siegen sondern auch Rückschlägen Champions geworden sind. Wir werden diese Niederlage nicht verschwenden." Die volle Konzentration der Bayern gilt nun jedenfalls der Bundesliga, in der am Samstag der VfL Wolfsburg mit Trainer Oliver Glasner wartet.