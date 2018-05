Austria schlägt Meister Salzburg zum Saisonausklang klar

Blick nach vorne

Somit feierte man einen klaren Heimsieg im Ausweichquartier zu Wiener Neustadt. Das einzig Positive aus Salzburger Sicht: Stürmer Dabbur, am Sonntag torlos und glücklos bei einem Freistoß an die Stange, sicherte sich den Titel des Schützenkönigs mit 22 Volltreffern. Prokop konnte am Ende lächeln: „Der Sieg macht die Saison nicht vergessen, aber immerhin können wir mit einem guten Gefühl in den Urlaub gehen.“

Die Austria hat den Blick ohnehin schon in die Zukunft gerichtet. Jeggo und Matic wurden verpflichtet, Ebner soll folgen, auch einen Innenverteidiger und einen Stürmer möchten die Wiener. Kontakte gibt es zu Edomwonyi. Am Sonntag verabschiedete die Austria elf Spieler. Es folgt ein Umbruch für eine bessere Zukunft.