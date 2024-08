Sturm siegt weiter: Ein 18-Jähriger wurde zum Matchwinner für den Meister

Sturm-Trainer Christian Ilzer hatte vor der WSG gewarnt – und behielt recht. Die vom ehemaligen Sturm-Akademie-Trainer Philipp Semlic blendend eingestellten Tiroler führten beim Meister durch herrliche Tore von Mahamadou Diarra (34.) und Quincy Butler (38.) bereits mit 2:0, am Ende siegte Sturm letztlich nicht unverdient noch mit 4:2 . es war Sturms vierter Liga-Sieg in Folge.

Otar Kiteishvili traf kurz vor der Pause per Kopf – und nach der Pause kam der große Auftritt von Leon Grgic. Der 18-Jährige erzielte in den Minuten 66 und 77 seine ersten Bundesligatore. In der Nachspielzeit erzielte auch noch Tochi Chukwuani sein erstes Tor für Sturm.