3:1 gegen BW Linz: In Überzahl brauchte Klagenfurt viel Geduld

Schon nach 18 Minuten schien die Partie entschieden gewesen zu sein, letztlich dauert es aber bis in die Schlussminuten, bis der Klagenfurter Sieg feststand. Die Austria führte durch einen Treffer von Bobzien 1:0 (13.). Der Deutsche musste nach einem Querpass nur noch den Ball über die Linie schieben. Wenig später macht sich Ben Bobzien nach einem Pass in die Tiefe auf die Reise, Linz-Verteidiger Strauss kam zwar noch an den Ball, legte aber auch den Klagenfurter Offensivspieler. Weil Strauss der letzte Mann war, sah er die Rote Karte und war Linz ab der 18. Minute in Unterzahl.

Doch Linz kam in Unterzahl zurück. Nach einem Foul an Ronivaldo an der Strafraumgrenze versenkte der Brasilianer den Freistoß selbst zum 1:1 (45.+2.). Von da an suchte Klagenfurt-Trainer Peter Pacult immer öfter den Weg an die Seitenlinie. Seine Spieler haben die Botschaften verstanden: Binder traf nach einem Querschläger im Strafraum aus der Drehung zum 2:1 (82.). Am Ende sorgte der eingewechselte Wydra zum 3:1 (90.). In der Tabelle schließt Klagenfurt als Vierter zu BW Linz auf.