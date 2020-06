Leistungsschwankungen in der Bundesliga

Extreme Leistungsschwankungen in der Liga: Nur Rapid war im zweiten Drittel besser als Innsbruck, Admira stürzt ab.



Nach dem 1:0 von Kapfenberg im Nachtragsspiel gegen Wiener Neustadt bleibt der Kampf um den Klassenerhalt spannend. Das Rennen um den Titel ist es nach dem offiziellen Ende des zweiten Saisondrittels ohnehin. Und der Vergleich des ersten Dutzend an Spielen mit dem zweiten verrät extreme Leistungsschwankungen in der Liga.



Nach dem ersten Drittel führte die Admira noch souverän, im zweiten Drittel stürzte der Aufsteiger ab. Die Anzahl der Gegentore (17) blieb zwar unverändert, erspielt wurden aber nur noch (wie von Schlusslicht Kapfenberg) neun Punkte. Die Differenz von minus 16 Zählern ist im Liga-Vergleich die größte.

Die beste Entwicklung schaffte Mattersburg mit plus zehn Punkten (18 nach acht) und dem bemerkenswerten Torverhältnis von 13:7. Am Samstag treten die Burgenländer in Hütteldorf an, wo zuletzt zwei Mal gepunktet werden konnte.



Auf Rang zwei in der Tabelle des zweiten Drittels landet überraschenderweise Wacker mit 20 Punkten in zwölf Spielen, in den letzten 15 Runden ist Innsbruck sogar spitze. Nur Rapid machte im vergangenen Drittel einen Zähler mehr als die Tiroler. Angesichts des bescheidenen Torverhältnisses von 14:10 waren die Wiener somit effizienter als noch zu Saisonbeginn.