Leipzig vs. Bayern: "Es sind Welten, die aufeinander prallen"

Zur Person

Marc Nathan Reif kam am 27. November 1949 in Walbrzyh in Polen zur Welt. Die Familie zog nach Israel und später, als Reif acht Jahre alt war, nach Kaiserslautern. Neben seinem Studium, das er nicht fertig machte, arbeitet Reif als freier Journalist beim ZDF. 1984 wechselt er ins Sport-Ressort. 1994 ging er zu RTL, 1999 zu Premiere (heute Sky), wo er bis 2016 blieb. Seit 2012 tritt Reif in der ZDF-Quizsendung „Der Quiz-Champion“ als Dauerexperte für die Kategorie Sport an. Seit 1997 lebt er in der Schweiz. Er ist in dritter Ehe verheiratet, hat aus den ersten beiden drei Söhne.