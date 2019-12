Leipzig stellt Salzburg bloß: Der Feind im eigenen Stall

Die führenden Mitarbeiter des deutschen Red-Bull-Klubs haben da schon weit weniger Berührungsängste, wenn es um Spieler des österreichischen Red-Bull-Klubs geht. "Ich habe mich bemüht, ihm in einem guten Englisch zu erklären, was meine Idee von Fußball ist. Ich glaube, dass es ganz gut gelaufen ist", sprach Trainer Julian Nagelsmann zwei Tage nach seinem Treffen mit Haaland ganz offen über die Gespräche.

Wenn es um eigene Spieler geht, dann sind die Leipziger allerdings bei weitem nicht so auskunftsfreudig wie bei Angestellten vom Schwesternklub Salzburg. Als Mintzlaff in der TV-Diskussionsrunde am Sonntag gefragt wurde, ob Leipzig-Torjäger Timo Werner eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat, meinte der Leipziger Geschäftsführer nur lapidar: „Wir kommentieren immer keine Vertragsdetails." Aber vielleicht machen das ja in Kürze die Salzburger und plaudern Details aus Werners Vereinbarung mit Leipzig aus.