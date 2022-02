Leipzig-Spiel abgesagt: UEFA schließt Spartak Moskau aus Europacup aus

Der deutsche Bundesligist RB Leipzig hat bereits damit gerechnet, nun ist die Entscheidung der UEFA wohl auch so gut wie offiziell. Das Achtelfinal-Duell gegen Spartak Moskau soll aufgrund des Krieges in der Ukraine nicht wie geplant stattfinden. Die Russen werden stattdessen aus dem Europacup ausgeschlossen. Das berichten die Bild und Sky am Montag. Angesetzt waren die beiden K.o.-Duelle für den 10. und 17. März.