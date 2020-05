Leiden des jungen Alan sind endlich vorbei

Trotz sieben Punkten Rückstand auf die Austria verzichtete Salzburg im Winter auf Neuzugänge, weil sowieso zwei Spieler dazugekommen sind. Neben Dusan Svento ( Kreuzbandriss im Juli 2012) kann auch Alan wieder spielen. „Er ist eine Überlegung“, meint Salzburg-Trainer Roger Schmidt vor dem heutigen Schlager gegen Rapid in der Red-Bull-Arena (16 Uhr, live ORFeins, Sky).

Die Leidenszeit des 23-Jährigen war eine extrem lange. Am 28. August 2011 riss er sich das vordere Kreuzband im rechten Knie – gegen Rapid. Das Missgeschick passierte in der letzten Minute, Alan war im Rasen hängen geblieben. Danach traf der Brasilianer eine falsche Entscheidung. Er ließ sich, um bei seiner Familie sein zu können, in seiner Heimat operieren – mitten in der Entzündungsphase des Knies. Nach der OP wollten die Schmerzen nicht aufhören. Eine zweite Operation war nötig, aber erst nach der letzten Reha im Herbst 2012 in L.A. war Alan schmerzfrei.

„Früher war ich kein Trainingsweltmeister. Jetzt bin ich jeden Morgen dankbar, um trainieren zu dürfen“, findet Alan auch etwas Positives an seiner Leidenszeit. Das Toreschießen hat er nicht verlernt. In der Vorbereitung traf er fünf Mal. Auch sein Knie bestand einen Härtetest – in Form eines Trittes von Torrejon ( Kaiserslautern). „Jetzt weiß ich, dass es hält.“

Dass es bei so einer Verletzung wesentlich schneller gehen kann als bei Alan, bewies Thomas Schrammel. Der Rapidler verletzte sich zwei Wochen nach Alan und kann schon über ein Jahr wieder spielen. „Mir konnte es bei der Reha nie schnell genug gehen. Ich habe privat noch Zusatzübungen gemacht“, erzählt der 25-Jährige, der nach einer rekordverdächtigen Pause von nur vier Monaten und drei Wochen wieder spielfit war. „Bei Thomas war sichtbar, wie stark die Pause vom Willen des Spielers abhängt“, sagt Trainer Peter Schöttel.

Bei den beiden 2:0-Erfolgen gegen Salzburg im Herbst spielte Schrammel durch: „Wir liegen ihnen nicht. Das wollen wir auch in Salzburg beweisen. Alan soll erst nach diesem Duell seine Klasse zeigen.“ Schmidt traut seinem Schützling schon heute einiges zu: „Mich würde es nicht überraschen, wenn er ein Tor schießen würde.“