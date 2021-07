Leicester krönt Meisterfeier mit Heimsieg

Der Fußballklub, aber auch die Stadt, bewegten sich bislang an der Wahrnehmungsgrenze. Leicester City hat nicht einmal einen Lokalrivalen, und die Stadt Leicester mit ihren 330.000 Einwohner hat nur 91 Hotels laut www.hotels.uk.com. Davon ist die Hälfte mehr als zehn Kilometer vom Zentrum entfernt. Touristen sieht man nur selten. Ein Besuch lohnte sich nicht. Das mittelalterliche Stadtzentrum ist in den Fünfziger- und Sechzigerjahren durch Bausünden zerstört worden. In den letzten Jahren ist aber viel gearbeitet worden, um der Stadt ein anziehendes Inneres zu verpassen. Leere Schaufenster gibt es in Zentrumsnähe kaum noch. Sikhs, Hindus und Moslems machen Leicester zu einer ethnisch bunten Stadt, zur ersten in England, in der die Mehrheit der Einwohner dunkle Hautfarbe hat. Die Mannschaft ohne große Stars ist das Spiegelbild der multiethnischen, engagierten Gesellschaft. "Die Spieler machen uns mit ihrer Leidenschaft stolz", sagt Fan Frank.

Letztes Jahr wurden die Gebeine von Richard III. in der Kathedrale beigesetzt. Die Überreste des 1485 verstorbenen Monarchen waren 2012 unter einem Parkplatz im Zentrum der Stadt entdeckt worden. Richard III. war gar kein solcher Schurke, wie ihn Shakespeare in seinem Werk darstellt. Und Leicester ist nicht so schlecht, wie es oft gemacht wurde. Seit Richard in der Kathedrale seine Ruhe gefunden hat, geht es mit dem Klub aufwärts. Dieser Tage ist es aber vorbei mit der Ruhe.