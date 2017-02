Legionärs-Check: Nur Janko traf am Wochenende

Marc Janko erzielte am Samstag sein achtes Tor in der aktuellen Saison der Schweizer Super League. Der ÖFB-Stürmer kam beim 4:0-Heimerfolg des FC Basel gegen Lugano ab der 78. zum Einsatz und staubte sechs Minuten später nach Vorarbeit von Michael Lang ab. Ansonsten gab es keine ÖFB-Tore in den europäischen Ligen.

In München kam es zum Treffen dreier Österreicher. Am Ende hatten Alessandro Schöpf (re.) und seine Schalker mehr Grund zum Jubeln, eroberten sie doch einen Punkt und beendeten die sieben Spiele andauernde Siegesserie der Bayern. Schöpf spielte durch und war mit 12,9 km der lauffreudigste Schalker.

Guido Burgstaller trug sich fast in die Torschützenliste ein. In der 40. Minute traf er aber nur die Latte. Nach 73 Minuten war sein Arbeitstag beendet.

David Alabas Arbeitstag fing erst vier Minuten nach Burgstallers Auswechselung an. Der Wiener hat aufgrund der zuletzt schwächeren Leistungen seinen Stammplatz verloren. In der Schlussphase konnte er keine entscheidenden Akzente setzen.

Eine Niederlage setzte es für Markus Suttner und seinen FC Ingolstadt in Berlin. Suttner spielte durch und gab zwei Torschüsse ab. Lukas Hinterseer kam in der 66. Minute ins Spiel und verbuchte einen Torschuss.

Julian Baumgartlinger konnte bei Leverkusens Gastspiel in Hamburg nicht überzeugen und musste zur Pause in der Kabine bleiben. Aleksandar Dragovic (Leverkusen) und Michael Gregoritsch (HSV) fehlten verletzt, Ramazan Özcan (Leverkusen) saß nur auf der Bank.

In Augsburg spielten sowohl Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic als auch Martin Hinteregger auf der Gegenseite durch. Junuzovic leitete das 1:0 der Bremer mit einer Freistoßflanke ein, musste aber am Ende eine bittere Last-Minute-Niederlage (2:3) hinnehmen.

Hinteregger leistete sich im Abwehrzentrum wenige Fehler, allerdings bewertete der Schiedsrichter in der 64. Minute einen Zweikampf im Strafraum als Vergehen des Kärntners, der deswegen fast zur tragischen Figur geworden wäre.

Bei den Hausherren kam der Ex-Salzburger Georg Teigl (Bild) in der 63. Minute ins Spiel. Werder trat ohne den verletzten Florian Grillitsch an, Florian Kainz saß auf der Bank.

2. deutsche Liga: Marco Knaller hat einen neuen Rekord für Sandhausen aufgestellt. Beim 2:0-Sieg über Erzgebirge Aue hielt der österreichische Goaile seinen Kasten auch im vierten Spiel en suite sauber und hat nunmehr seit 352 Minuten keinen Gegentreffer mehr kassiert. Das war vor ihm noch keinem Sandhausen-Tormann gelungen.

Für Marko Arnautovic und sein Stoke City setzte es bei West Bromwich Albion eine unglückliche 0:1-Niederlage. Arnautovic war recht agil, bereitete zwei Torchancen vor, gab selber einen Schuss aufs Tor ab, sah aber auch Gelb.