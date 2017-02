Legionärs-Check: Gala von Schalkes Burgstaller

Guido Burgstaller spielt für Schalke weiter groß auf. Gegen Hertha Berlin traf der Kärntner zum 1:0. Sein Teamkollege Alessandro Schöpf spielte durch, Burgstaller wurde in der Schlussphase ausgetauscht. Schalke gewann mit 2:0.

Nicht erfolgreich verlief der Arbeitstag von Martin Hinteregger und Georg Teigl. Mit Ausgburg verloren die beiden bei Mainz mit 0:2. Hinteregger spielte durch, Teigl kam zur Pause. Mainz-Stürmer Karim Onisiwo fehlte verletzt.

David Alaba setzte sich mit Bayern München an der Tabellenspitze ab. Die Bayern siegten in Ingolstadt mit 2:0. Alaba spielte bei Bayern ebenso durch wie Markus Suttner bei Ingolstadt, Lukas Hinterseer kam in der 74. Minute aufs Feld.

Stefan Ilsanker, Marcel Sabitzer und Trainer Ralph Hasenhüttl kamen gegen den HSV zuhause überraschend mit 0:3 unter die Räder. Ilsanker und Sabitzer spielten durch, beim HSV fehlte der verletzte Michael Gregoritsch.

Auch Zlatko Junuzovic konnte keinen Erfolg verbuchen. Werder unterlag zuhause gegen Gladbach mit 0:1. Junuzovic spielte durch, Florian Kainz saß auf der Bank. Florian Grillitsch fehlt weiter verletzt.

In der Premier League spielte Marko Arnautovic groß auf. Beim 1:0 von Stoke City gegen Crystal Palace legte Arnautovic das Siegtor auf und brillierte über 90 Minuten. Belohnung: Der Titel "Man of the Match".

Ganz so gut lief es für Sebastian Prödl nicht. Für Watford spielte Prödl gegen Manchester United zwar durch, am Ende unterlag Watford trotz einer soliden Leistung im Old Trafford mit 2:0.