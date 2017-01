Legionärs-Check: Fünf Österreicher-Tore in Deutschland

Leipzig bleibt in der deutschen Bundesliga weiter auf der Erfolgswelle. Der Aufsteiger fügte Hoffenheim im Spitzenspiel die erste Saisonniederlage (2:1) zu. Zum Matchwinner avancierte ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer mit einem abgefälschten Weitschuss. Es war sein fünftes Saisontor.

Sabitzer spielte ebenso wie sein Teamkollege Stefan Ilsanker durch. Nach einem rüden Foul an ihm sah Hoffenheims Topscorer Sandro Wagner Rot.

Markus Suttner entwickelt sich langsam zum Ingolstädter Torjäger Nummer eins. Dem Linksverteidiger gelang beim 3:1-Heimsieg gegen Hamburg der dritte Freistoßtreffer in den letzten fünf Partien.

Ausgerechnet Suttners Landsmann Michael Gregoritsch hatte dessen Freistoß aus der 22. Minute unhaltbar für seinen Keeper Mathenia abgefälscht. Gregoritsch, der selber eine gute Freistoßgelegenheit hatte, wurde in Minute 68 ausgewechselt. Bei Ingolstadt kam Lukas Hinterseer zu einem Kurzeinsatz.

David Alaba erzielte am Samstag sein erstes Ligator in dieser Saison. Beim 2:1-Erfolg seiner Bayern in Bremen setzte Alaba einen Freistoß aus rund 20 Metern herrlich an die rechte Innenstange, von wo aus der Ball ins Tor prallte.

Bei den Bremern zeigte Zlatko Junuzovic nach überstandener Wadenverletzung als Ersatzkapitän für den fehlenden Clemens Fritz eine starke Leistung. Nach einem Pass des ÖFB-Spielmachers ließ Max Kruse Alaba gekonnt aussteigen und verkürzte auf 1:2. Zu einem Kurzeinsatz kam Florian Kainz (ab 81. Minute).

Eine Woche nach dem Traumdebüt hatte Guido Burgstaller mit seinem FC Schalke 04 keinen Grund zur Freude. Die Gelsenkirchner unterlagen Frankfurt daheim 0:1. Burgstaller war noch der Gefährlichste in einer insgesamt harmlosen Schalker Mannschaft, hatte die zwei besten Chancen.

Heinz Lindner vereitelte einen Kopfball von Burgstaller mit einer ansehnlichen Parade. Der Ex-Austrianer, der durch die Sperre des Stammgoalies Hradecky zum Einsatz kam, konnte seinen Kasten sauber halten.

Auch Alessandro Schöpf stand bei Schalke von Anfang an auf dem Platz, konnte aber kaum Akzente setzen. In der 66. Minute wurde der Tiroler ausgewechselt.

Martin Hinteregger kam mit seinen Augsburgern zu einem 2:1-Sieg in Wolfsburg. Hinteregger spielte über 90 Minuten solide, hatte die drittmeisten Kontakte in seinem Team.

Ohne Einsatz blieben an diesem Wochenende alle drei Leverkusener. Julian Baumgartlinger und Ramazan Özcan saßen beim 2:3 gegen Mönchengladbach nur auf der Bank, Aleksandar Dragovic ist noch verletzt.

Michael Liendl schoss beim Rückrundenstart der 2. deutschen Liga 1860 München zum Sieg. Dem eingewechselten Steirer (58.) gelang im Derby gegen Greuther Fürth mit einem platzierten Schuss (86.) aus 16 Metern das Siegestor für die "Löwen".

Erwin Hoffer bescherte dem KSC und dem neuen Trainer Mirko Slomka mit seinem Treffer in der 82. Minute einen 3:2-Sieg. Damit beendete der Tabellen-15. eine Serie von sieben Spielen ohne Sieg. Es war Hoffers zweites Tor in der laufenden Saison.

England: Andreas Weimann sorgte mit seinem neuen Klub Wolverhampton Wanderers für eine Cup-Sensation. Der Zweitliga-Nachzügler gewann beim großen FC Liverpool 2:1 und warf ihn aus dem FA-Cup. Das zweite Tor gelang dem Wiener, der von Derby County nur ausgeliehen ist, in der 41. Minute.