Laut Medien: Superstar Mbappé wird Teamkollege von Alaba

Einem Bericht der spanischen Sportzeitung „Marca“ zufolge hat der25-Jährige bereits einen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben. Mbappé soll demnach dem Präsidenten von Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, am vergangenen Dienstag in einem Gespräch in „herzlicher Atmosphäre“ seinen Entschluss mitgeteilt haben.