Last-Minute-Erfolg gegen Belgien: Schweden steht im EM-Halbfinale

Schweden ist nach England und Deutschland in das Halbfinale der Europameisterschaft der Frauen eingezogen. Der Titelgewinner von 1984 mühte sich am Freitagabend vor rund 7.500 Zuschauern in Leigh im Viertelfinale zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Außenseiter Belgien. Das entscheidende Tor für das Team von Trainer Peter Gerhardsson erzielte Linda Sembrant in der zweiten Minute der Nachspielzeit.