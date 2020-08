LASK-Trainer Thalhammer: „Wir wollen unberechenbarer werden“

Sie waren schon 2004 Trainer in der Bundesliga. Was hat sich in diesen 16 Jahren verändert?

Natürlich meine Erfahrung. Damals war ich ja ganz neu im Profibereich. Meine Kompetenzwerkzeugkiste ist viel größer geworden, ich habe mehr Möglichkeiten, um eine Situation zu lösen.

Am Mittwoch steht dann ein Vorbereitungsspiel bei Manchester United auf dem Programm. Das Hinspiel in Linz wurde vor der Corona-Pause am 12. März deutlich mit 0:5 verloren.

Ich lehne es ab, diese Partie als Vorbereitungsspiel zu bezeichnen. Dieses Spiel wird eine Riesenherausforderung für uns, eine Riesenchance. Denn als Mannschaft können wir in diesem Spiel zu diesem Zeitpunkt mehr gewinnen, als verlieren. Gegen einen solchen Gegner mit unglaublich hoher Qualität wollen wir ein gutes Ergebnis erreichen.

Der LASK führte vor der Coronapause in der Meisterschaft. Dann gab es Punkteabzüge wegen unerlaubtem Trainings und letztlich nur Platz vier. Hat die Mannschaft einen Knacks?

Das ist Vergangenheit. Ich komme als neuer Trainer und wir wollen nicht zurückblicken, sondern nach vorn.

Was ist Ihre Zielsetzung. Die Meisterschaft?

Vorerst geht es darum, uns zu stabilisieren. Bei einem Topklub wie dem LASK muss es aber ein Ziel sein, einen Platz in den oberen Regionen zu belegen.