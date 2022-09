WAC-Stürmer Dario Vizinger zieht es nach Deutschland

Alexander Schmidt setzt seine Fußball-Profi-Karriere in Portugal fort. Der 24-jährige Stürmer wechselte am Donnerstagabend vom LASK zum FC Vizela, der seine zweite Saison in Portugals Oberhaus spielt und unterzeichnete dort einen Zweijahresvertrag. Schmidt stand seit 2020 bei den Athletikern unter Vertrag, 2020/21 war er allerdings leihweise für St. Pölten tätig. Für die Linzer brachte er es auf 34 Einsätze, bei denen ihm fünf Treffer und drei Assists gelangen.