LASK spielt im Europacup-Duell in Mostar um attraktivere Gegner

Personell ist man nahezu komplett, lediglich FlĂŒgel Lenny Pintor fehlt von den StammkrĂ€ften. Beste Voraussetzungen, um im RĂŒckspiel (21 Uhr, live in ORF†1, erste Halbzeit in Konferenz-Schaltung mit Fiorentina vs. Rapid, Anm.) in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen. Trainer Thomas Sageder warnt jedoch: „Der Sieg im Hinspiel war nur die halbe Miete. Es gilt, die letzten Leistungen zu bestĂ€tigen.“ Zuletzt gab es einen 2:0-Sieg gegen die Austria.