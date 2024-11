Ein neuer Stürmer aus den USA: Der geheime Transfer beim LASK

Marin Ljubicic hält bei vier Toren und drei Assists in 22 Einsätzen – nicht so schlecht, aber die anfängliche Leichtigkeit als Leihspieler von Split scheint beim Kroaten nach dem Kauf um die LASK-Rekordsumme von 2,9 Millionen Euro verloren gegangen zu sein.

Entrup funktioniert wie schon in Hartberg unter Schopp gut: Nach seinen Rückenproblemen erzielte der 27-Jährige bereits fünf Treffer, darunter die Siegestore gegen die WSG, Altach und zuletzt in Salzburg zum 2:1.

Platz für einen Neuner

Der Kampf um den Platz in der Spitze wird also noch intensiver – sofern Ljubicic in Linz bleibt. Es ist jedenfalls unwahrscheinlich, dass Schopp seine bevorzugte Formation mit nur einem Mittelstürmer und zwei flinken Angreifern am Flügel für Adeniran aufgeben wird.