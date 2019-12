LASK gegen Sturm: Ein echter Krimi vor dem Winterschlaf

Es waren die letzten, aber heftigen Regungen vor dem Winterschlaf der Bundesliga. Ein plötzlicher Torreigen, eingebettet in eine spannende Dramaturgie, erklärt die unterschiedlichen Perspektiven der beiden Klubs. Denn der LASK schielt tatsächlich in Richtung Titelkampf mit den Salzburgern, den Grazern war es wichtig, den angestrebten Platz in der Meistergruppe abzusichern.

Die Linzer schienen anfänglich geradewegs in ein Fiasko zu laufen. Ohne die gesperrten Goiginger und Holland, allerdings mit zahlreichen, ungewohnten Schnitzern in der Defensive.