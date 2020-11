LASK-Duell mit Antwerpen: Knifflige Aufgabe beim Spitzenreiter

Knifflig sei die Aufgabe, die gute Lösungen verlangt, aber zu erwarten sei „ein schlagbarer Gegner“, meint Thalhammer, der wieder auf James Holland zurückgreifen kann. Lukas Grgic ist wegen einer Sperre nur Zuschauer. Ein Sieg würde dem LASK für das Rückspiel am 26. November in Linz alle Trümpfe in die Hand geben.

Von der Spielweise her ähneln sich die beiden Mannschaften. Daran ändert sich auch nichts, dass Royal Antwerpen durch eine unglückliche Niederlage die Tabellenführung abgeben musste. International ist die Bilanz des ältesten Fußballklubs Belgiens bisher makellos: Rasgrad wurde mit 2:1, Tottenham mit 1:0 geschlagen. Aufzupassen ist vor allem auf Lior Refaelov, ein Israeli, der in beiden Partien getroffen hat, und auf dessen Sturmpartner Diemerci Mbokani aus dem Kongo, der sich in der letzten Saison zum belgischen Torschützenkönig gekrönt hat.