Land in Sicht: Adrian Grbic dürfte demnächst gegen Rapid stürmen

Die Berater des 1,88 Meter großen Angreifers, Emre Öztürk und Sertan Günes, wollen sich zu dem kolportierten Transfer nicht äußern. Vitesse Arnheim liegt aktuell in der Eredivisie jedenfalls auf Platz vier hinter Eindhoven, Ajax und Feyenoord. Vierter war man auch am Ende der vergangenen Saison, wodurch man im Herbst an der UEFA Conference League teilnehmen konnte und die Gruppenphase schließlich auf dem Zweiten Platz hinter Stade Rennes beendete (Gruppe G).