Gleich drei ÖFB-Stars schafften es ins deutsche Team der Runde

Drei österreichische Internationale haben es beim deutschen Fachmagazin kicker in die Mannschaft der Runde der deutschen Fußball-Bundesliga geschafft.

Zum Freiburger Philipp Lienhart und Mönchengladbachs Stefan Lainer - beide erzielten am Wochenende Tore - in der Abwehr gesellte sich Wolfsburgs Xaver Schlager im Mittelfeld. Für Lainer und Schlager war es die jeweils erste Nominierung in dieser Saison, Lienhart stand zuvor zweimal in der "Elf des Tages".