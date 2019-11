Lainer bis Wolf: Ex-Salzburger als Glücksritter und Pechvögel

Xaver Schlager

Auch der Allrounder hatte großes Verletzungspech. Bei Wolfsburg lief unter Trainer Oliver Glasner für den Teamspieler alles perfekt, bis er sich Ende August im Bundesliga-Spiel gegen Paderborn ebenfalls den Knöchel gebrochen hatte. Doch bei Schlager ging alles etwas schneller als bei seinem ehemaligen Salzburger Teamkollegen. Nach nur 85 Tagen gab der 22-Jährige am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen Frankfurt sein (Kurz-)Comeback.

Die Reha absolvierte er übrigens in Salzburg. "Ich muss Wolfsburg danken. Sie haben drauf vertraut, dass ich in Österreich gute Arbeit leiste, keinen Blödsinn mache und nicht erst nach vier Monaten zurückkomme. Sie haben mir das Vertrauen geschenkt - und ich will es bestmöglich zurückzahlen", sagte Schlager danach.