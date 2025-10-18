Wie Bayern-Star Konrad Laimer die KI ausspielte

Konträr zur Befürchtung, wonach die Machtübernahme durch künstliche Intelligenz unmittelbar bevorstehe und diese den Arbeitsmarkt dramatisch verändern werde, schießt sich KI im Fußball noch manch Eigentor. Als so eines ließe sich auch ein vom unermüdlichen Kämpfer Konrad Laimer erzwungenes interpretieren. Eine Woche nach seinem unbelohnt gebliebenen Einsatz im WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien wollte Laimer einmal mehr bis zum Umfallen rennen, weil’s ja gut laufen sollte für den FC Bayern ...

als der überlegene Spitzenreiter auf den bis dahin ebenfalls unbesiegten Verfolger Borussia Dortmund traf; als nicht nur nördlich des Weißwurstäquators sondern auch von Fußballpromis à la Jürgen Klopp und Lothar Matthäus auf einen Dortmunder Überraschungserfolg gehofft wurde, damit die Bayern nicht schon im Herbst der Konkurrenz davonziehen; und als Laimer und sein in Dortmund zur Stammkraft gewordener Landsmann Marcel Sabitzer aus Nationalteamkollegen berufsbedingt wieder Gegner wurden.

Rückblende: Im Herbst 2023 prophezeite der deutsche KI-Experte Maik Nöcker beim Servus-TV-Sporttalk im Salzburger Hangar , dass KI, die u. a. das WM-Finale Argentinien – Frankreich plus den Weltmeister 2022 richtig vorhergesagt hatte, gefüttert mit unzähligen Daten in zwei Jahren den Fußball dominieren werde. Und dass sich Laimer mit seinem Transfer von Leipzig nach München nicht Gutes tat, sondern er dort genauso scheitern werde wie vor ihm Sabitzer. Von Skistar widerlegt Jetzt, zwei Jahre danach stellt sich heraus: Nicht der KI-geleitete Superexperte, sondern der ebenfalls im Salzburger Hangar 7 Studiogast gewesene bayrische Ex-Slalomstar Felix Neureuther lag mit seinem emotionalen Konter richtig. Sagte Marcel Hirschers früherer Lieblingsfeind doch damals: „Falsch. Ein Laimer kann über sich hinauswachsen, plötzlich das Leuchten in den Augen bekommen. Er ist ein superguter Fußballer. In seinen Kopf kann keine KI reinschauen.“