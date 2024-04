Real gewinnt Clásico gegen Barcelona und darf Meisterfeier planen

Es war der letzte Strohhalm, an den sich der FC Barcelona in dieser Saison klammern konnte. Doch nach dem Viertelfinal-Out in der Champions League gegen Paris ist seit Sonntag wohl auch die spanische Meisterschaft weg. Im Clásico in Madrid mussten die Katalanen eine bittere 2:3-Niederlage gegen Real einstecken.

Dabei war Barcelona in der Fremde zweimal in Führung gegangen, zweimal glichen die Königlichen aus, ehe Real-Star Jude Bellingham in der Nachspielzeit sogar noch den 3:2-Siegtreffer erzielte.

In der Tabelle bleibt Barcelona wohl nur Rang zwei. Sechs Runden vor dem Saisonende hat das Team des weiterhin verletzten ÖFB-Stars David Alaba bereits elf Punkte Vorsprung auf den Titelverteidiger.

Arnautovic vor Meistertitel mit Inter

In Italien werden beim Mailänder Derby zwischen Inter Mailand und AC Milan am Montag (20.45 Uhr) Marko Arnautovic und seine Inter-Kollegen besondere Dressen tragen. Zum internationalen Tag der Erde am Montag will der Tabellenführer der Serie A auf die Bedrohung durch den Klimawandel aufmerksam machen. Inter kann mit einem Sieg italienischer Meister werden. Es wäre der 20. Scudetto für die Nerazzurri.