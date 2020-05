La-Liga-Chef: "Klubs werden Gehälter der Spieler kürzen müssen"

Die Coronavirus-Pandemie sorgt bei vielen Fußball-Profi-Klubs weltweit für finanzielle Probleme. Auch in Spanien ist das der Fall. Deshalb rechnet La-Liga-Präsident Javier Tebas mit großen Auswirkungen auch für die Spieler. " Klubs werden die Gehälter der Spieler kürzen müssen, da gibt es kein anderes Mittel", erklärte der Chef der spanischen Topliga, die Mitte Juni fortgesetzt werden soll.

Am 8. März wurde in der Liga zuletzt gespielt, die Unterbrechung dauert also mindestens mehr als drei Monate. Zudem wird es bei einer Fortsetzung nur Geisterspiele geben können. Die Liga rechnet mit Umsatzeinbußen von rund 300 Millionen Euro bei den Vereinen. Laut Tebas werden deshalb die bei vielen Klubs - darunter auch Tabellenführer FC Barcelona - eingeführten zeitlich beschränkten Gehaltskürzungen bei Spielern keinesfalls ausreichend sein.