Kurt Jara: „Der Hamburger SV wird sich noch anschauen“

Kurt Jara mag zwar gerade wieder einmal in seiner zweiten Heimat Spanien sein, aber auch in der Ferne ist der Innsbrucker am Ball. „Der Fußball ist meine große Leidenschaft, ich verfolge alles und weiß, was läuft. Am Samstagnachmittag sitze ich um halb vier daheim vor dem Fernseher und schaue Bundesliga.“

An diesem Samstag steht für einen seiner ehemaligen Vereine wieder einmal ein sogenanntes Schicksalsspiel an: Der Hamburger SV trifft auf Freiburg. Dem norddeutschen Klub könnte heute die historische Stunde schlagen. Als einziges Gründungsmitglied der Liga ist der HSV noch nie abgestiegen. Dino wird er deshalb genannt.

Als Kurt Jara in Hamburg Trainer war (2001 bis 2003), stand der stolze Traditionsverein noch besser da. Der Tiroler hatte den HSV zum bislang letzten Titel der Klubhistorie geführt, 2003 gewannen die Hamburger den Ligapokal.

KURIER: Herr Jara, wie geht es Ihnen, wenn Ihr Ex-Verein am Abgrund taumelt?

Kurt Jara: Es lässt mich jedenfalls bestimmt nicht kalt. Das ist aber bei all meinen ehemaligen Klubs so. Ich freue mich, wenn Wacker Innsbruck jetzt wieder aufsteigt. Und es tut mir im Herzen weh, wenn ich jetzt mitansehen muss, dass ein Verein wie der HSV absteigen muss.

Moment, rechnerisch ist der HSV noch nicht abgestiegen.

Aber das kann sich nicht mehr ausgehen. Dieses Mal nicht. Es geht ja jetzt schon seit Jahren so dahin, es hätte den HSV schon viel früher erwischen können. Und irgendwann erwischt’s dich dann eben. Da kann man noch so oft sagen, dass der Abstieg eh nicht passieren wird.

Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum es mit dem HSV so bergab gegangen ist? Wir reden hier von einem Traditionsklub und von der zweitgrößten Stadt in Deutschland.

Rund um den HSV ist immer eine gewisse Unruhe. Und zwar ganz egal, wie der Verein jetzt sportlich gerade dasteht. Das Problem ist, dass man im Hamburg nur in Extremen denkt. Lass den HSV drei Mal hintereinander gewinnen, dann meinen einige dort schon, dass man mit 15 Punkten Vorsprung Meister wird. Dann beginnen sie zu träumen, weil der HSV ja früher so viel gewonnen hat. Das war ja nicht anders, als ich dort war.